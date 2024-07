Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Den richtigen Riecher hatten Detektive in einem Einkaufszentrum in der Heinkelstraße in Ludwigsburg, als sie am Dienstagmittag (09.07.2024) gegen 13:20 Uhr auf zwei verdächtige Personen aufmerksam wurden. Die beiden zunächst unbekannten Personen, eine Frau und ein Mann, hielten sich dort in einem Bekleidungsgeschäft auf. Während die Frau in einer Umkleidekabine wartete, reichte der Mann ihr Kleidungsstücke in die Kabine. Dort entfernte die Frau die Warensicherungen und wollte anschließend zusammen mit dem Mann das Geschäft verlassen. Dabei wurden die beiden von den Detektiven angesprochen. Der unbekannte Mann ergriff daraufhin sofort die Flucht und konnte nicht mehr eingeholt werden. Bei der Frau handelte es sich um eine 36-Jährige, bei der gestohlene Kleidungsstücke im Wert von über 1.200 Euro aufgefunden wurden. Außerdem führte sie ein Gerät zur Entfernung von Warensicherungen mit sich. Das Fahrzeug der Tatverdächtigen, das auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums abgestellt war, wurde auf richterliche Anordnung durchsucht. Darin befanden sich weitere entwendete Kleidungsstücke im Wert von rund 2.000 Euro. Die 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Folgetag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim unter Tel. 07141 22150-0 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

