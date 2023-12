POL-K: 231222-6-K Mutmaßliche Warenbetrüger auf IAW Messe - Fahndung

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 18. Dezember https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5675190 Nach dem Unfall am vergangenen Freitag (15. Dezember) auf der Otto-Wels-Straße in Leverkusen-Opladen ist der 62-jährige Autofahrer am Donnerstagnachmittag (21. Dezember) seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Der Leverkusener war in der eigenen ...

mehr