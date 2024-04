Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots)

Stadtbergen - In der Zeit von Sonntag (31.03.2024), 18.00 Uhr bis Mittwoch (03.04.2024), 14.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein.

Ein oder mehrere Täter verschafften sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Schloßstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich die Ermittlungen übernommen und um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

- Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu verräumen. - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren. - Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren. - Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster. - Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Weiter Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

