Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl

Apolda (ots)

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Firmengelände in der Sulzaer Straße in Apolda eingebrochen. Dort haben Sie versucht zwei Radlader zu stehlen. Glücklicherweise konnten die dreisten Diebe die Fahrzeuge nicht starten und mussten unverrichteter Dinge wieder davonziehen. Die Polizei hat die Ermittlungen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell