POL-E: Essen/Dortmund/Oberhausen: BFE unterstützt Ermittler bei Durchsuchungen nach Swatting-Fall in Essen

Essen (ots) - 45326 E-Altenessen: Am Sonntagnachmittag (24. März) eskalierte ein Nachbarschaftsstreit auf der Altenessener Straße. Vier Unbekannte und eine 30-Jährige gingen einen 28-Jährigen so massiv an, dass dieser mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Die Polizei sucht ...

