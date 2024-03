Polizei Essen

POL-E: Essen: Schwere Kopfverletzung nach Nachbarschaftsstreit - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45326 E-Altenessen: Am Sonntagnachmittag (24. März) eskalierte ein Nachbarschaftsstreit auf der Altenessener Straße. Vier Unbekannte und eine 30-Jährige gingen einen 28-Jährigen so massiv an, dass dieser mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr kam es in einem Wohnhaus auf der Altenessener Straße, unweit des Bahnhof Altenessen, zu einem Streit zwischen Nachbarn. Nach ersten Erkenntnissen attackierten mehrere Männer einen 28-jährigen Essener (afghanische Staatsangehörigkeit), nachdem er gemeinsam mit einer 30-jährigen Essenerin (rumänische Staatsangehörige) das Haus verlassen hatte.

Gemeinsam mit der 30-Jährigen schlugen die Männer auf ihren Kontrahenten ein, bis dieser zu Boden ging. Hier traten und schlugen sie ihm mutmaßlich mehrfach gegen den Kopf und würgten ihn. Nach dem Angriff flüchteten die unbekannten Männer in einem weißen Kastenwagen.

Bei einer anschließenden Untersuchung in einem Krankenhaus stellten die behandelnden Ärzte fest, dass der 28-Jährige schwere Kopfverletzungen erlitten hatte. Er befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Auseinandersetzungen beobachtet haben. Laut Zeugenaussagen sollen die unbekannten Männer alle eine stabile Figur haben und mutmaßlich zur rumänischen Familie der 30-Jährigen gehören. Zwei der Angreifer seien ca. 20 Jahre alt, die anderen etwa 30 und 40 Jahre alt.

Bitte melden Sie sich für Hinweise telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen oder kontaktieren uns per Mail: hinweise.essen@polizei.nrw.de /Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell