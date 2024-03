Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgänger tritt Radfahrer zu Boden und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr-Hinsel:

Heute Morgen (25. März) gegen 7:20 Uhr fuhr ein 46-jähriger Radfahrer auf der Radtrasse aus Steele in Fahrtrichtung Rellinghausen. Auf Höhe des Restaurants "Bootshaus / Am Ruhreck" (Langenberger Straße) begegnete ihm ein Fußgänger. Der Unbekannte trat seitlich in das Fahrrad und stieß den 46-jährigen Essener zu Boden. Dieser fiel in das angrenzende Buschwerk und verletzte sich. Der Radler versuchte, den Fußgänger festzuhalten und zur Rede zu stellen. Der Angreifer entgegnete, er sei zu schnell gewesen und entfernte sich vom Unfallort.

Der Fußgänger wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 55-65 Jahre alt - Ca. 1,75 m groß - Helle Haare - Normale Statur

Vor Ort soll sich eine Zeugin befunden haben, die den Unfall beobachtet haben soll, sich dann aber entfernte, bevor ihre Personalien festgestellt werden konnten.

Wenn Sie Hinweise zum Fußgänger und/oder der Zeugin geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 oder schicken Sie eine E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell