LPI-NDH: Kind vor den Augen der Eltern von Auto erfasst

Mühlhausen (ots) - Auf einen Geschenkeartikelladen am Untermarkt hatten es Unbekannte am zurückliegenden Wochenende abgesehen. Sie drangen gewaltsam in das Geschäft ein. Neben einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuteten sie eine Fotokamera im Wert von über 1000 Euro. Gescheitert sind Einbrecher am Gebäude eines Finanzcenters An der Burg und den Fenstern an der Grundschule in der Brunnenstraße. Hier blieb ...

