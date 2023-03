LPI-NDH: Büro aufgebrochen und durchwühlt

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter brachen am zurückliegenden Wochenende in einen Transporter ein, der in der Jahnstraße parkte. Aus diesem erbeuteten sie hochwertige Werkzeuge im Wert von ca. 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

