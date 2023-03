Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr befreit verletzten Autofahrer, die Polizei ermittelt

Dingelstädt (ots)

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Montag in Kefferhausen einen eingeklemmten Autofahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Gegen 1.50 Uhr war er mit seinem Renault Clio in der Ortslage in Richtung Dingelstädt unterwegs. Hierbei stieß er gegen einen geparkten BMW, der am Straßenrand stand und schob diesen gegen ein Werbeschild. Der Renault schleuderte gegen eine Betontreppe und blieb stehen. Der 49-jährige Fahrer aus Leinefelde konnte sich nicht selbst befreien. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen. Alkoholgenuss beim Fahrer kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hier muss eine Blutalkoholuntersuchung Gewissheit schaffen. Gegen 4.30 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar.

