Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 67-Jähriger stirbt nach Sturz vom Dach

Ludwigsburg (ots)

Ein Sturz von einem Dach endete für einen 67-Jährigen am Dienstag (09.07.2024) in der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen tödlich. Wie die Ermittlungen ergaben, führte der Mann zusammen mit Kollegen auf dem Dach seiner Werkstatt Arbeiten durch. Dabei trat er versehentlich an eine falsche Stelle, brach durch das Wellblechdach und stürzte etwa vier bis fünf Meter in die Tiefe, wo er auf dem Betonboden der Werkstatt aufschlug. Der 67-Jährige zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.

