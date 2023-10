Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Diebstahl von Paletten mit Dachpappenrollen in Harksheide

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (26.10.2023) ist es in es in der Straße "Am Ochsenzoll" zu einem Diebstahl von mehreren Paletten mit Dachpappenrollen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden in der Zeit zwischen Mittwoch, 25.10.2023, 16:00 Uhr und Donnerstag 26.10.2023, 07:10 Uhr die entwendeten Dachpappenrollen auf Paletten von einer temporären Baustelle eines Mehrfamilienhauses entwendet.

Der entstandene Schaden wird mit einer Höhe von knapp 2.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben.

Aufgrund der Größe der Paletten und der Anzahl der Dachpappenrollen ist der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug, vielleicht aus Kastenwagen oder Kleintransporter nicht auszuschließen.

Hinweise zur Aufklärung der Tat nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.

