Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Sondershausen (ots)

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug am Freitag, den 22.12.2023, in der Zeit von 10:45 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, im Parkhaus der Galerie am Schlossberg in der 2. Parkebene. Als die Geschädigte zu ihrem Pkw VW Passat zurückkam, stellte sie einen Schaden auf der Beifahrerseite an der hinteren Tür fest. Augenscheinlich war der neben ihr abgestellte schwarze Pkw /SUV beim Ausparken mit dem VW Passat kollidiert. Anschließend hat der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell