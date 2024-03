Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Im Südfeld/Einbruch in Gewerbebetrieb- Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Das vergangene Wochenende haben bislang unbekannte Täter genutzt, um in eine Lagerhalle im Bösenseller Gewerbegebiet einzubrechen. Hierzu brachen sie eine Tür in einem Sektionaltor auf. Auch im Inneren hebelten sie weitere Türen im Bürobereich auf. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (22.03.) 18 Uhr und Montag 6.20 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

