Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Berger, K2/Geschwindigkeitsmessungen der Kreispolizeibehörde

Coesfeld (ots)

Eigentlich sollten bei den Geschwindigkeitskontrollen der Kreispolizeibehörde Coesfeld in der Bauerschaft Berger in Nordkirchen Motorradfahrende gemessen werden. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen kam es dazu nicht. Insgesamt konnte die Polizei 44 Autofahrer messen, die dort mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Es wurden 25 Verwarngelder erhoben und 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (ab 21 km/h zu schnell)gefertigt. Der Tageschnellste Fahrer kam Selm und wurde mit 112 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg. Weiterhin konnte ein LKW angehalten werden, der gegen das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen verstoßen hatte. Dieser Verstoß wird mit einem Bußgeld in Höhe von 570 Euro geahndet.

