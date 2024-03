Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Zimmermannstraße/Jugendliche flüchten nach Unfall

Coesfeld (ots)

Eine Zeugin meldete in der Nacht zum Samstag (23.03.) bei der Polizeileitstelle ein verunfalltes Auto. Nach ihren Angaben hatte sie drei Jugendliche beobachtet, die sich am Auto befanden und die Kennzeichen entfernten. Beim Eintreffen der Polizisten um kurz nach 1 Uhr, konnten diese einen verunfallten Opel Corsa im Kreuzungsbereich Zimmermannstraße/Schlosserstraße auffinden. Das Auto war offensichtlich von der Straße abgekommen und gegen einen Stromkasten gefahren. Dieser war aus der Verankerung gerissen. Kabel ragten heraus. Personen und Kennzeichen befanden sich nicht am Auto. Aufgrund der im Auto vorhandenen Umweltplakette konnten an der Halteranschrift drei alkoholisierte Jugendliche angetroffen werden. Ein 18-jähriger Rosendahler gab zu das Auto gefahren. In seiner Atemluft konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Dem Rosendahler wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

