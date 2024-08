Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rad- und Dieseldiebstahl - Zeugenaufruf

Grünstadt (ots)

Unbekannter Täter bockte in der Nacht von Dienstag den 20.08.24 auf Mittwoch den 21.08.24 in der Straße In der Haarschnur in Grünstadt, in der Nähe der Zufahrt zum bekannten Spielplatz "alla hopp! Anlage", einen weißen Pritschen-Lkw auf Pflastersteine auf und schraubte die beiden Hinterräder ab. Außerdem baute der Täter die linke Heckleuchte des Lkw aus und nahm die Gegenstände schließlich mit. Bei einem in der Nähe abgestellten Kleinbagger brach der Täter dann noch den Tankdeckel auf und pumpte Diesel in unbestimmter Menge ab. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 380 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

