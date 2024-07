Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Möhringen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen (19.07.2024) an der Straße Obere Körschmühle ein acht Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Die Achtjährige war gegen 07.30 Uhr auf dem Schulweg, als sie im Gebüsch neben einer Brücke über die Körsch einen unbekannten Mann stehen sah. Dieser manipulierte offenbar mit geöffneter Hose an seinem Glied. Das Mädchen vertraute sich daraufhin ihrer Mutter an, welche die Polizei verständigte. Der Unbekannte war etwa 40 Jahre alt. Er trug ein braunes T-Shirt, eine schwarze lange Hose mit auffälligen Taschen vorne, ähnlich einer Arbeiterhose und eine Schiebermütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

