Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart- Plieningen (ots)

Eine 75 Jahre alte Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall am Freitag (19.07.2024) in der Fraubronnstraße schwere Verletzungen zugezogen. Eine 39 Jahre alte Frau war mit ihrem Mercedes-Benz gegen 20.20 Uhr in der Fraubronnstraße in Richtung Filderhauptstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen stieß sie mit einer 75 Jahre alten Fußgängerin zusammen, die sich schwer verletzte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Fußgängerin und brachten sie in ein Krankenhaus.

