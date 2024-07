POL-S: 17-Jährigen sexuell bedrängt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Über 100.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagmorgen (20.07.2024) in der Jahnstraße ereignet hat. Der 71 Jahre alte Bmw-Fahrer war gegen 09.40 Uhr in der Jahnstraße aus Richtung Degerloch unterwegs. An der Frauenkopfstraße missachtete der 71-Jährige offenbar das Rotlicht und stieß im Kreuzungsbereich beim Abbiegen in die Frauenkopfstraße mit der ...

