POL-HA: Fahndung nach Gelddiebstahl aus einem Bankautomaten

Hagen-Haspe (ots)

Bereits am 08. Dezember 2023 entwendete ein Mann in einer Sparkassenfiliale in Haspe 1.000 Euro aus einem Geldautomaten. Eine Frau versuchte an einem Bankautomaten Geld abzuheben, allerdings öffnete sich das Geldfach nicht. Daraufhin entfernte sich die Frau ohne das Bargeld. Eine Videokamera zeichnete auf, wie ein unbekannter Mann das Geld aus dem schließlich geöffneten Fach entnahm. Die Kripo fragt nun: Wer kann Angaben zu der unbekannten Person oder deren Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (qua)

Hier geht es zu den Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/140204

