POL-HA: _E-Scooter-Fahrer befindet sich nach Unfall auf der Gutenbergstraße in Lebensgefahr

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Samstag (06.07.) berichtete die Polizei Hagen über einen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Minervastraße/Gutenbergstraße, bei dem sich ein 51-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzte. Der Mann, der mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde, befindet sich mit Stand von Montagvormittag (08.07.) in Lebensgefahr. Er erlitt eine schwere Kopfverletzung. Ein Helm konnte im unmittelbaren Nahbereich der Unfallstelle nicht gefunden werden.

Der Hagener befuhr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Gutenbergstraße aus Richtung Lange Straße kommend talwärts und stürzte dabei mit dem E-Scooter. Es ist weiterhin unklar, wie der Mann verunglückte - derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei Hagen sucht mögliche Zeugen des Unfallgeschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Ein Unfallaufnahmeteam aus Bochum unterstützte die Polizei Hagen am Samstag bei der Unfallaufnahme. (arn)

