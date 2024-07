Polizei Hagen

POL-HA: Stark alkoholisierter Mann randaliert und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 43-Jähriger musste am Samstag (06.07.) gegen 21.45 Uhr durch Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Der Mann besuchte das Hohenlimburger Stadtfest, war stark alkoholisiert und wankte fortlaufend. Darüber hinaus verhielt er sich anderen Besuchern gegenüber auffällig, sodass der Sicherheitsdienst Polizisten auf den Randalierer ansprachen. Der Mann hielt sich an einer der Bühnen auf dem Veranstaltungsgelände auf, als die Beamten auf ihn stießen und kontrollieren wollten. Der 43-Jährige konnte sich nicht ausweisen und verhielt sich zunehmend aggressiver. Er wehrte sich gegen die Maßnahmen der Beamten und begann um sich zu treten, als diese ihn fixierten. Immer wieder wollte er seine Arme aus der Fixierung befreien. Als die Einsatzkräfte ihn in das Polizeigewahrsam bringen wollten, mussten sie ihn zum Streifenwagen tragen, da sich der 43-Jährige weiter unkooperativ zeigte. Während der Autofahrt fluchte der Randalierer lautstark, verhielt sich sehr unruhig und verbal aggressiv. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,7 Promille. Im Polizeigewahrsam konnte schließlich die Identität des Mannes geklärt werden. Es stellte sich heraus, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Polizisten nahmen den 43-Jährigen vorläufig fest. (arn)

