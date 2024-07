Polizei Hagen

POL-HA: Polizeiliche Maßnahmen sorgen für weitestgehend friedlichen Verlauf des Viertelfinalabends in Hagen

Hagen (ots)

Im Rahmen des Viertelfinalspiels zwischen der Türkei und den Niederlanden führte die Hagener Polizei umfassende Aufklärungsmaßnahmen im Stadtgebiet durch. In den Innenstadt-Gaststätten sowie beim Public Viewing am Hengsteysee kam es nur zu wenigen Ansammlungen von Fans. Mehrere kleinere Vorfälle konnten durch den schnellen Einsatz der Polizei geklärt werden. Gegen 22:00 Uhr erhielten neun Personen in einem Café in der Hagener Innenstadt aufgrund ihres provokanten Verhaltens Platzverweise. Wenig später, um 22:40 Uhr, kam es in dem Café zu weiteren Provokationen durch eine Gruppe. Es wurden 18 weitere Platzverweise erteilt. Aufgrund von Verkehrsbehinderungen und Provokationen am Graf-von-Galen-Ring musste dieser Bereich gegen 23:15 Uhr kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Insgesamt sprach die Polizei hier 20 Platzverweise aus und nahm fünf Personen in Gewahrsam. Gegen 00:15 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben. Trotz einiger Störungen verlief der Abend in Hagen aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell