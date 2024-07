Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Versorgungshütte

Goßmannsrod (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagvormittag bis Montagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer Versorgungshütte eines Sportvereins in der Brünner Straße in Goßmannsrod. Im Inneren nahmen die Einbrecher die Schlüssel für zwei weitere Hütten und entwendeten aus diesen ein Notstromaggregat, einen Rasenmäher sowie einen Drucker im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. An der aufgebrochenen Tür entstand Sachschaden von ca. 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0169457/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell