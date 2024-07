Polizei Hagen

POL-HA: Suche kann eingestellt werden - Vermisste 77-Jährige in Dahl gefunden

Hagen-Dahl (ots)

Die 77-jährige Seniorin, die seit Donnerstagnachmittag von ihrem Pflegeheim abgängig war und als vermisst galt, wurde am Hemker Bach durch eine Bürgerin aufgefunden. Wie die Seniorin an die schwer zugängliche Stelle gelangte, ist noch unklar. Zuvor waren intensive Suchmaßnahmen der Polizei mit Spürhunden und einem Hubschrauber erfolglos verlaufen. Die Hagenerin befindet sich nun in medizinischer Behandlung. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell