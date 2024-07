Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Ladendiebstahls - Wer kennt diese Jugendlichen?

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am 23.03.2024 stahlen mehrere bislang unbekannte Täter Parfümflacons aus einem Geschäft in der Innenstadt und flohen anschließend unerkannt. Die Personen betraten die Filiale in der Elberfelder Straße gegen 17.15 Uhr. Sie stahlen zehn Falcons im Wert von knapp 2.000 Euro. Bei der Tat wurden sie von der Überwachungskamera des Geschäftes aufgezeichnet. Zur Veröffentlichung der dabei entstandenen Bilder liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Polizei Hagen nimmt Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Unbekannten unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/140117

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell