POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 12.05.2024 für den Bereich Salzgitter

Polizei Salzgitter (ots) - Sachbeschädigung an einer Haustür Salzgitter, Lebenstedt, Lessingstraße, 11.05.2024, 01:15 Uhr Am frühen Samstagmorgen randalierte ein alkoholisierter, 41-jähriger Mann aus Salzgitter in der Lessingstraße. Laut Zeugenangaben schlug er gegen mehrere Fahrzeuge und trat zudem die ...

mehr