Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Alkohol am Steuer

Sprendlingen (ots)

Am 16.01.2024 gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Straße "Am alten Sportplatz" in Sprendlingen den 60-jährigen Fahrer eines PKW. Bei der Kontrolle ergaben sich aufgrund des aus dem Fahrzeuginnenraum wahrnehmbaren Alkoholgeruchs Verdachtsmomente hinsichtlich eines vor Fahrtantritt getätigten Alkoholgenusses durch den Fahrer. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,16 Promille, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Bezüglich der Dauer des zu erwartenden Fahrverbots wird nun das Ergebnis der Rechtsmedizin entscheidend sein. Sollte die Rechtsmedizin den Wert oberhalb von 1,1 Promille bestätigen, erwartet den Fahrer ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug.

