Polizei Hagen

POL-HA: Männer brechen Porsche auf und werden vorläufig festgenommen

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (07.07.) beobachtete ein Zeuge gegen 18 Uhr, wie zwei Personen die Seitenscheibe eines Porsche einschlugen und Gegenstände aus dem Sportwagen entwendeten. Polizisten konnten einen 57-Jährigen und einen 44-Jährigen auf der Preußerstraße antreffen. Bei Erblicken der Beamten schmiss der 44-Jähriger Kosmetikartikel und mehrere Dokumente auf den Boden, die sich zuvor in dem Auto befanden. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Einsatzkräfte darüber hinaus ein Klappmesser und die EC-Karte des Autobesitzers in der Hosentasche des 57-Jährigen. Die Polizisten stellten das Messer sicher. Die beiden Männer erhielten eine Strafanzeige und wurden vorläufig festgenommen. (arn)

