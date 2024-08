Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: "Fahren ohne Fahrerlaubnis"

Grünstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 21.08.2024 um 04:55 Uhr in der Daimlerstraße in Grünstadt einen Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die 62-jährige Fahrzeugführerin aus Altleiningen händigte den Polizeibeamten auf Verlangen ihren britischen Führerschein aus früherer Zeit aus. Da die Frau in der Bundesrepublik Deutschland lebt, hätte diese ihren Führerschein aber im Jahre 2020, dem Jahr des Austritts von Großbritannien aus der EU, in eine deutsche Fahrerlaubnis umtragen lassen müssen. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

