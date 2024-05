LPI-J: Brand weitet sich aus

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Bei der Ausfahrt aus einem Grundstück in der Königshofener Straße übersah eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin einen jungen Radfahrer. Der 15-jährige befuhr den Gehweg in Richtung Königshofen als er von dem Pkw touchiert wurde. Der Junge kam dadurch zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Am Fahrzeug sowie am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

