Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Paketdiebe gefasst

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mörsdorf: Vergeblich auf ihre Ware warten müssen eine noch unbestimmte Anzahl an Personen. Grund dafür ist, dass die Auslieferer sich mehrere Elektroartikel, u. a. Smartphone, und hochwertige Kleidung widerrechtlich aneigneten. Gemeinsam mit dem Zoll wurden am Donnerstagmittag zwei Lkw in Mörsdorf bei einem Paketdienstleister kontrolliert. Hier fiel jeweils die nicht mehr vorhandene Zollplombe an den Ladeflächen auf. Auch waren mehrere geöffnete Kartons im Laderaum festzustellen. Die dazugehörige Ware befand sich zum Teil im Fahrerhaus, der Großteil jedoch wurde augenscheinlich bereits auf andere Fahrzeuge umgeladen. Nach ersten Prüfungen liegt der Beuteschaden im fünfstelligen Bereich. Insgesamt konnten bisher drei Tatverdächtige ausgemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

