POL-WI: Diebe setzen Pfefferspray ein+++Unbekannter verletzt Kontrolleur+++Jugendliche überfallen Frau+++Mehrere Einbrüche in Mehrfamilienhäuser+++

1. Diebe setzen Pfefferspray ein,

Wiesbaden-Mitte, Kaiser-Friedrich-Platz, Dienstag, 03.09.2024, 03:20 Uhr

(ms) Am frühen Dienstagmorgen machten sich in Wiesbaden-Mitte bislang unbekannte Täter an einem PKW zu schaffen und setzten Pfefferspray gegen dessen Besitzer ein. Gegen 03:20 Uhr näherten sich drei Unbekannte, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, einem am Kaiser-Friedrich-Platz geparkten grauen Skoda. Einer der Diebe stieg durch das versehentlich offen gelassene Dachfenster in das Fahrzeug ein und entwendete persönliche Dokumente. Der 57-jährige Besitzer des Skoda wurde durch Geräusche auf das Geschehen aufmerksam und wollte die drei Personen vertreiben. Daraufhin zückte einer der Männer ein Pfefferspray, setzte dies gegen den 57-Jährigen ein und bedrohte ihn zudem. Anschließend flüchteten die drei Diebe in Richtung der Tennelbachstraße. Der Verletzte zog sich daraufhin zurück und verständigte die Polizei. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Person 1: Männlich, circa 170-180cm groß, etwa 18 Jahre alt, trug ein weißes T-Shirt Person 2: Männlich, hager/ dünn, etwa 175-180 cm groß, circa 18 Jahre alt, trug ein dunkelblaues T-Shirt und eine kurze dunkle Hose Person 3: Weiblich, etwa 16-18 Jahre alt, circa 160cm groß, leicht untersetzte Figur, trug ein weißes T-Shirt und helle Leggings Die Polizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Unbekannter verletzt Kontrolleur,

Wiesbaden-Kastel, Rampenstraße, Samstag, 31.08.2024, 21:15 Uhr

(ms) Am späten Samstagabend verletzte in Wiesbaden-Kastel ein unbekannter Täter einen Fahrscheinprüfer und flüchtete. Gegen 21:15 Uhr wollte ein 29-jähriger Kontrolleur in der Buslinie 54 die Fahrscheine von drei männlichen Personen kontrollieren. Einer der Männer verhielt sich auffällig und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge zwischen den Beteiligten, bei dem der unbekannte Schwarzfahrer den 29-Jährigen am Hals und Arm packte. Anschließend konnte der Mann fußläufig in Richtung Bahnhof Kastel flüchten. Der Täter wird als männlich, circa 15-16 Jahre alt und mit kräftiger Statur beschrieben. Er hatte laut Zeugen einen hellen Hauttyp und trug ein cremefarbenes T-Shirt. Die Polizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 224-0 entgegen.

3. Jugendliche überfallen Frau,

Wiesbaden-Sonnenberg, Rambacher Straße, Montag, 02.09.2024, 15:50 Uhr

(ms) In Wiesbaden-Sonnenberg wurde am Montagnachmittag eine Frau von unbekannten Tätern überfallen. Gegen 15:50 Uhr lief eine 38-jährige Frau auf dem Gehweg die Mühlwiesenstraße entlang in Richtung der Haltestelle Wiesbaden-Sonnenberg Steinbruch. Aus entgegengesetzter Richtung kamen der Frau zwei vermummte Täter entgegen. Einer der beiden ergriff beim Vorbeigehen unvermittelt den Umhängegurt einer Handyschutzhülle, welche an dem Smartphone der Frau befestigt war. Die 38-Jährige hielt jedoch dagegen, sodass der Umhängegurt riss und die Täter von ihr abließen. Im Anschluss flüchteten die beiden jugendlichen Diebe zu Fuß die Mühlwiesenstraße entlang in Richtung des Hofgartenplatzes. Die Täter konnten als männlich, circa 14-16 Jahre alt und etwa 155cm groß beschrieben werden. Beide trugen dunkle Fischerhüte, dunkle Sonnenbrillen, dunkle T-Shirts sowie dunkle kurze Hosen. Zudem waren beide vermummt durch schwarze Sturmhauben mit Skelett/-Totenkopfmuster. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Mehrere Einbrüche in Mehrfamilienhäuser, Wiesbaden-Mitte, Webergasse, Jawlenskystraße, Wagemannstraße, Montag, 02.09.2024, 06:20 Uhr bis 18:55 Uhr

(ms) Am Montag kam es in Wiesbaden-Mitte durch verschiedene unbekannte Täter zu mehreren Wohnungseinbrüchen, bei denen diverser Schmuck erbeutet werden konnte. Tagsüber zwischen 06:20 Uhr und 19 Uhr schlugen die Einbrecher zu, in der Webergasse verschafften sie sich Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und hebelten dort eine Eingangstür auf. In der Jawlenskystraße brachen die Täter den Schließzylinder einer Tür auf und gelangten so hinein. Auch in der Wagemannstraße wurde die Tür aufgehebelt, um sich Zugang zu verschaffen. Es wurde hauptsächlich Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, ein Mantel der Marke "Burberry" sowie andere Gegenstände von Wert gestohlen. Die Täter konnten bislang unerkannt entkommen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

