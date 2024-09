Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Anrufe von falschen Polizeibeamten+++Pfefferspray versprüht nach Streit an Ampel+++Einbruch in Fahrzeug+++Unbekannter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet+++19-Jähriger von Unbekannten überfallen

1. 19-Jähriger von Unbekannten überfallen, Wiesbaden-Kostheim, Uthmannstraße, Donnerstag, 29.08.2024, 21:55 Uhr

(ms) In Wiesbaden-Kostheim wurde am späten Donnerstagabend ein 19-Jähriger Mann ausgeraubt. Der Mann war gegen 22 Uhr auf dem Weg nach Hause, als sich ihm in der Uthmannstraße zwei bislang unbekannte Personen näherten und ihn unvermittelt an den Armen festhielten. Ein weiterer Täter kam dazu, bedrohte den 19-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn auf, seine Tasche auszuhändigen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Mann von einem der Täter mit dessen Messer verletzt und mit der Faust in sein Gesicht geschlagen wurde. Anschließend nahm der Räuber aus der geforderten Tasche das Portemonnaie des Verletzten und flüchtete zusammen mit den beiden anderen Tätern fußläufig in Richtung der Uthmannstraße. Der 19-Jährige erlitt oberflächliche Schnittverletzungen und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die drei Täter konnten als männlich, circa 180-190cm groß und dunkel gekleidet beschrieben werden. Sie waren alle durch Sturmhauben vermummt und sprachen laut Zeuge mit einem ausländischen Akzent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Pfefferspray versprüht nach Streit an Ampel, Wiesbaden-Nordost, Emser Straße, Donnerstag, 29.08.2024, 22:00 Uhr

(ms) Am späten Donnerstagabend setzte in Wiesbaden-Nordost ein Unbekannter Pfefferspray ein, wodurch sich ein Mann leicht verletzte. Gegen 22:00 Uhr stand in der Emser Straße ein 35-jähriger Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer mit einem grauen VW Golf an einer roten Ampel. Neben ihnen stand in selbiger Richtung ein Fahrzeug eines privaten Fahrdienstleiters. Auf dessen Rücksitzbank saß ein unbekannter Fahrgast, welcher im Verlauf eines Wortgefecht mit den beiden Männern Pfefferspray von der Rücksitzbank in das Fahrzeug des 35-Jährigen sprühte. Hierdurch verletzten sich beide Insassen leicht. Das Fahrzeug mit dem Täter fuhr anschließend weiter in Richtung Aarstraße. Der 36-Jährige wurde nach erster ambulanter Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort entlassen. Der Täter wird als männlich, circa 20 Jahre alt und etwa 175cm groß beschrieben. Er war schlank, hatte einen Bart und trug ein schwarzes T-Shirt. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Einbruch in Fahrzeug,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Donnerstag, 29.08.2024, 20:10 Uhr

(ms) Am Donnerstagabend brach ein Unbekannter in Wiesbaden-Biebrich in ein Fahrzeug ein und entwendete Bargeld. Auf einem Parkplatz in der Äppelallee näherte sich gegen 20:10 Uhr ein bislang unbekannter Täter einem dort stehenden grauen Hyundai i30N. Danach schlug der Einbrecher eine Scheibe ein und durchwühlte das Fahrzeug. Der Dieb konnte eine weiße Stofftasche sowie Bargeld erbeuten. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Unbekannter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet, Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, Rheinlandstraße, Donnerstag, 29.08.2024, 16:50 Uhr

(ms) In Wiesbaden-Bierstadt flüchtete am späten Donnerstagnachmittag eine bislang unbekannte Person nach einem verursachten Verkehrsunfall. Gegen 16:50 befuhr der oder die Unbekannte die Linke von zwei Fahrspuren der Bundesstraße 455 aus Bierstadter Höhe kommend in Richtung Nauroder Straße. Eine 52-jährige Frau fuhr mit ihrer schwarzen Elektro-Limousine der Marke "BYD" auf der B 455 in selbiger Richtung, allerdings auf der rechten Fahrspur. Unmittelbar dahinter fuhr ein 45-Jähriger mit seinem blauen Audi A6 Avant. An der Einmündung B 455 Ecke Rheinlandstraße kam das unbekannte Fahrzeug zum Stehen und wechselte unvermittelt auf die rechte Spur. Hierdurch musste die 52-Jährige abbremsen, der Audi hinter ihr konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem Heck gegen die Front ihres PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.700 Euro, beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unbekannte fuhr währenddessen einfach davon, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten in Wiesbaden, Wiesbaden-Südost, Donnerstag, 29.08.2024

(ms) In Wiesbaden kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Anrufen von "falschen Polizeibeamten". In einem Fall brachten unbekannte Täter gestern Vormittag einen Senior aus Wiesbaden-Südost um seine Ersparnisse. Die Betrüger brachten am Donnerstag einen 80-jährigen Mann dazu, 13.700 Euro von seinem Konto abzuheben. Anschließend kam es zwischen dem Senior und einem unbekannten Mann zu einer Geldübergabe. Der Täter wird als etwa 180cm groß, etwa 30-35 Jahre alt und osteuropäisch beschrieben. Er trug ein Hemd und eine lange Hose. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder kein Richter wird dies tun. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

