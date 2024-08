Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: PKW gestohlen+++Einbruch in Gaststätte+++Unbekannte schlägt Frau ins Gesicht+++Unbekannter verursacht Notbremsung und flüchtet+++

Wiesbaden (ots)

1. PKW gestohlen,

Wiesbaden-Westend, Seerobenstraße, Sonntag, 18.08.2024, 16:20 Uhr bis Sonntag, 25.08.2024, 12:30 Uhr

(ms) Zwischen Sonntag, 18.08.2024, bis Sonntag, 25.08.2024, wurde in Wiesbaden-Westend ein PKW von einem bislang unbekannten Täter gestohlen. Im genannten Zeitraum näherte sich der Dieb einen in der Seerobenstraße geparkten grauen Seat Cupra. Anschließend entwendete der Täter das Fahrzeug im Wert von etwa 60.000 Euro auf unbekannte Art und Weise und fuhr davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise bezüglich des gestohlenen Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen "RÜD-XX 6" unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden-Westend, Yorckstraße, Sonntag, 25.08.2024, bis Montag, 26.08.2024

(ms) In Wiesbaden-Westend brach am gestrigen Tag ein Unbekannter in eine Bar ein und entwendete eine Geldkassette. Zwischen Sonntag und Montag hebelte ein unbekannter Einbrecher das Fenster einer Bar in der Yorckstraße auf und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren der Räumlichkeiten konnte der Täter eine Geldkassette aus einem Spielautomaten sowie eine Wechselkasse erbeuten. Im Anschluss flüchtete die Person mit dem Stehlgut in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch entstand zudem Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Unbekannte schlägt Frau ins Gesicht,

Wiesbaden-Westend, Dotzheimer Straße, Montag, 26.08.2024, 15:40 Uhr

(ms) Am Montagnachmittag kam es in Wiesbaden-Westend zu einer Körperverletzung durch eine weibliche Unbekannte. Gegen 15:40 Uhr ging eine 48-Jährige auf der Dotzheimer Straße entlang. Auf Höhe der Teestube kam ihr eine unbekannte Frau entgegen und soll ihr zweimal mit der Faust in ihr Gesicht geschlagen haben. Die Täterin hatte rote Haare. Weitere Hinweise zur Person liegen nicht vor. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Unbekannter verursacht Notbremsung und flüchtet, Wiesbaden-Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Montag, 26.08.2024, 15:07 Uhr

(ms) In Wiesbaden-Rheingauviertel löste ein bislang unbekannter PKW-Fahrer durch seine Fahrweise eine Notbremsung eines Busses aus, wodurch sich ein Fahrgast leicht verletzte. Gegen 15 Uhr befuhr ein Linienbus den rechten Fahrstreifen der Dotzheimer Straße in absteigender Richtung. Unmittelbar davor scherte ein unbekanntes Fahrzeug so dicht von dem linken auf den rechten Fahrstreifen ein, sodass die Notbremse des Busses auslöste. In Folge des heftigen Abbremsens stieß eine 36-Jährige gegen den Sitz vor ihr und verletzte sich dadurch leicht. Die Frau wurde anschließend durch Rettungskräfte kurz behandelt und vor Ort entlassen. Der Verursacher, bzw. die Verursacherin entfernte sich vom Ort des Geschehens ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zu dem unbekannten Fahrzeug liegen bislang keine Hinweise vor. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Autobahn, Bereich Wiesbaden, Bundesautobahn 671, Dienstag, 27.08.2024, 07:51 Uhr

(cw)Ein größerer Verkehrsunfall ereignete am heutigen Morgen auf der Bundesautobahn 671 im Bereich Wiesbaden. Zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Nord und Mainz-Kastel kollidierten gegen 7:50 Uhr drei Fahrzeuge. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bemerkte ein 23-jähriger Fahrer eines Ford B-Max nicht, dass vor ihm verkehrsbedingt mehrere Fahrzeuge abbremsen mussten und kollidierte mit dem Ford Fiesta einer 37-Jährigen. Dieser kollidierte wiederum mit dem Jaguar einer 42-Jährigen. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle drei Fahrer verletzt. Sowohl der 23-Jährige als auch der 37-Jährigen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn der A 671 gesperrt. Es entstand zeitweise ein längerer Rückstau.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell