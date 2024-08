Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Wohnungseinbrüche+++ Randalierer in Grundschule+++Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Frau mit Hund+++Körperverletzung+++Hausbewohner schlägt Einbrecher in die Flucht+++Einbrecher in Bierstadt

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus, Wiesbaden, Dambachtal, Freitag, 23.08.2024, 13:00 Uhr

(ms) In Wiesbaden wurde am Freitagmittag in zwei Wohnungen eins Mehrfamilienhauses eingebrochen und Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Gegen 13.00 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Frauen in der Straße "Dambachtal" Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Dort begaben sich die Unbekannten an die Wohnungsabschlusstüren im ersten sowie zweiten Obergeschoss. Hier drangen sie gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchten diese. Hierbei konnten die mutmaßlichen Täterinnen diversen Schmuck und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeuten. Danach flüchteten sie fußläufig in unbekannte Richtung. Eine Zeugin konnte die Einbrecherinnen beim Verlassen des Hauses sehen und wie folgt beschreiben: Person 1:

- Weiblich - Circa 16 -18 Jahre alt - Laut Zeugin "Südländisches Erscheinungsbild" - Schlanke Figur, etwa 165 cm - 170 cm groß - Schwarze lange Haare offen getragen - Geschminktes Gesicht - Trug helle Oberbekleidung und goldene Ohrringe (Kreolen)

Person 2:

- Weiblich - Etwa 16 -18 Jahre alt - Laut Zeugin "Südländisches Erscheinungsbild" - Schlanke Figur, circa 165 cm - 170 cm groß - Schwarze Haare geschlossen zum Dutt getragen - Geschminktes Gesicht - Trug helle Oberbekleidung und einen dunklen Rucksack auf dem Rücken

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0

2. Jugendliche randalieren in Grundschule, Wiesbaden-Dotzheim, Kohlheckstraße, Samstag, 24.08.2024, 13:58 Uhr

(ms) Am Samstag randalierten zwei Jugendliche in einer Grundschule in Wiesbaden. Gegen 14:00 Uhr rief eine Zeugin die Polizei, nachdem diese verdächtige Geräusche in einer Schule in der Kohlheckstraße festgestellt hatte. Dort hatten zwei Jugendliche das Gelände betreten und mehrere Schriftzüge auf eine Außenwand des Schulgebäudes gesprüht. Zudem schmissen die Täter mittels Steinen drei Scheiben eines weiteren Gebäudes ein. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte zwei Jugendliche antreffen. Einer von ihnen ist ein 14-Jähriger, welcher dringend tatverdächtig ist. Nach Abschluss der Personenkontrolle und Einverständnis der jeweiligen Erziehungsberechtigten wurden beide vor Ort entlassen. Der 14-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

3. Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Frau mit Hund, Wiesbaden-Westend, Drudenstraße, Sonntag, 25.08.2024, 18:00 Uhr

(ms) In Wiesbaden-Westend schoss am Sonntagabend ein Unbekannter mit Metallgeschossen auf eine Frau und ihren Hund. Gegen 18:00 Uhr ging eine 44-Jährige Frau in der Drudenstraße spazieren. Auf Höhe der Hausnummer 3 wurde zunächst der Hund und schließlich die Frau von einem unbekannten Täter mit einem Luftgewehr beschossen. Die Frau wurde am rechten Oberarm getroffen und leicht verletzt, der Hund wies keine äußerlichen Verletzungen auf. Im Ärmel der 44-Jährigen konnte ein Geschoss festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

4. Körperverletzung und Nötigung durch Unbekannten, Wiesbaden-Rheingauviertel, George-Marshall-Straße, Freitag, 23.08.2024, 22:40 Uhr

(ms) Am späten Freitagabend kam es zu einer Körperverletzung aufgrund eines vorrangegangenen Streits im Straßenverkehr. Gegen 22:40 Uhr stand ein unbekannter Mann zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern auf der George-Marshall-Straße und hinderte einen 53-Jährigen in seinem Audi A3 an der Weiterfahrt. Der Täter bezichtigte den 53-Jährigen absichtlich Gas gegeben zu haben, um seine Familie zu überfahren. Dabei soll er wütend gegen die Fahrerscheibe des Audi geschlagen und die Tür zunächst zugedrückt haben. Nachdem der PKW-Fahrer im weiteren Verlauf aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, habe ihn der Täter zu Boden gestoßen. Hierdurch verletzt er sich leicht. Der Unbekannte wird als männlich, circa 175cm groß und etwa 50-Jahre alt beschrieben. Er soll etwa 80kg schwer sein und laut Zeugen einen "Indischen Phänotyp" haben. Zudem trug er ein weißes Hemd. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Hausbewohner schlägt Einbrecher in die Flucht, Wiesbaden, Paul-Lazarus-Straße, Samstag, 24.08.2024, 13:00 Uhr

(fs) Am Samstagmittag versuchte ein unbekannter Täter in Wiesbaden in ein in der Paul-Lazarus-Straße gelegenes Haus einzubrechen. Hierzu überkletterte der Täter die circa zwei Meter hohe Mauer um auf das Grundstück der Geschädigten zu gelangen. Anschließend betrat er durch eine angelehnte Terrassentür die Wohnung im Souterrain. Als der Täter in das Erdgeschoss ging, wurde er durch den Bewohner entdeckt, woraufhin er auf selbem Wege wieder flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich 20-30 Jahre alt, leicht dunkler Teint, ca. 190 cm groß, schlanke Statur, kurze Haare, bekleidet mit einem schwarzen Basecap, schwarzem T-Shirt, schwarzer kurzer Hose und Sonnenbrille. Sollten Sie Hinweise zu dem Täter haben oder die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter (0611) 345-0.

6. Einbrecher in Bierstadt,

Wiesbaden-Bierstadt, Zieglerstraße, Samstag, 24.08.2024, 09:30 Uhr - 12:19 Uhr

(fs) Am Samstagmorgen gelangten unbekannte Täter gewaltsam über die Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Zieglerstraße in Wiesbaden-Bierstadt. Hier durchsuchten der oder die Täter diverse Räume und öffneten mehrere Türen unter Gewalteinwirkung. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nichts über das Stehlgut bekannt. Sollten Sie den Einbruch beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

