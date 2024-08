Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch+++Kontrolleur ins Gesicht geschlagen+++Von Unbekanntem geschlagen+++Roller entwendet+++Pkw gestohlen+++Scheibe eingeschlagen und beschmiert+++Verkehrskontrollen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Nordenstadt, Wallauer Weg, Donnerstag, 22.08.2024, 02:34 Uhr bis 02:38 Uhr

(ms) In Wiesbaden wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen und ein Autoschlüssel sowie geringe Mengen Bargeld gestohlen. Donnerstag gegen 02:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück im Wallauer Weg. Dort öffneten sie vermutlich mit einem Schlüssel zunächst ein Tor und im Anschluss die Eingangstür des Einfamilienhauses. Woher die Einbrecher den Schlüssel hatten, ist bislang nicht bekannt. Im Inneren entwendeten die Unbekannten einen Autoschlüssel, ein Portemonnaie mit circa 100 Bargeld sowie eine Smartwatch. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Während des Einbruchs schliefen die Geschädigten Eheleute im Schlafzimmer des ersten Obergeschosses und bemerkten das Eindringen nicht. Es handelt sich mutmaßlich um zwei hagere männliche Personen, jüngeren Alters. Beide waren vermummt und konnten daher nicht genauer beschrieben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Kontrolleur ins Gesicht geschlagen und geflüchtet- Zeugen gesucht, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, Mittwoch, 21.08.2024, 15:50 Uhr

(ms) Am Mittwochnachmittag schlug in Mainz-Kastel ein Unbekannter einem Fahrkartenkontrolleur mehrfach in sein Gesicht und flüchtete. Gegen 15:50 Uhr stiegen zwei Fahrscheinprüfer am Gleis 1 des Bahnhof Mainz-Kastel zusammen mit zwei Personen aus. Diese konnten zuvor im Rahmen einer Kontrolle keinen gültigen Fahrschein nachweisen. Nachdem den beiden Personen erklärt wurde, dass sie nun gemeinsam auf die Polizei warten müssten, schlug der bislang unbekannte Täter dem Geschädigten circa fünf bis sechs Mal mit der Faust gegen den Kopf, Kiefer und Schulter. Daraufhin flüchteten er und seine Begleitperson fußläufig in unbekannte Richtung. Der Täter wird als männlich, circa 18-20 Jahre alt und etwa 170-180cm groß beschrieben. Er hatte kurze schwarze lockige Haare, ein laut Zeugen "südländisches Erscheinungsbild" und trug ein schwarzes Polohemd sowie blaue Jeans. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (069) 130 145-0 entgegen.

3. Von Unbekanntem geschlagen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Bismarckring, Donnerstag, 22.08.2024, 18:25 Uhr

(vb) Am Donnerstagabend schlug ein Unbekannter einen 28-Jährigen in Wiesbaden. Der junge Mann stand an der Bushaltestelle "Dotzheimer Straße / Bismarckring" als der Täter aus dem Bus der Linie 5 stieg, auf ihn zulief und ihm unvermittelt mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht schlug. Bei dem Versuch sich zu wehren, zerriss der junge Mann das T-Shirt des Angreifers. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bleichstraße. Nach einer kurzen Nacheile begab sich der Angegriffene zum 1. Polizeirevier und erstattete Anzeige. Er erlitt Verletzungen im Gesicht und klagte über Kopfschmerzen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um den Mann und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - sportliche Statur - schwarze, kurze Haare - schwarzer Bart - weißes, zerrissenes T-Shirt - weiße, lange Hose - weiße Schuhe

Zu den Hintergründen ist bislang nichts bekannt. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Roller entwendet,

Wiesbaden-Dotzheim, Wenzel-Jaksch-Straße, Mittwoch, 21.08.2024, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 22.08.2024, 09:00 Uhr

(vb) In der Wenzel-Jaksch-Straße in Wiesbaden-Dotzheim entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Roller. Die schwarze Piaggio Vespa im Wert von ca. 3.000 EUR stand über Nacht in einem Vorgarten geparkt. Als der 21-jährige Fahrzeughalter am folgenden Morgen zu seinem Zweirad zurückkehrte, fehlte von diesem jede Spur. An dem Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen "761-GWY" angebracht. Hinweise zu etwaigen Tätern oder dem Verbleib des Rollers nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Pkw von Parkplatz eines Autohauses gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, Mittwoch, 21.08.2024, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 22.08.2024, 10:00 Uhr

(vb) Unbekannte entwendeten von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen einen Pkw von dem Parkplatz eines Autohauses in der Rheingaustraße in Wiesbaden-Biebrich. Die unbekannten Täter überwanden gewaltsam die Absperrpfosten des Geländes und beschädigten diese dadurch. Auf dem Parkplatz begaben sie sich zu dem schwarzen Jeep Grand Cherokee und entwendeten den Pkw auf unbekannte Art und Weise. Von dem Fahrzeug und den Tätern fehlt bislang jede Spur. An dem Fahrzeug im Wert von ca. 35.000 EUR waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht. Bei Hinweisen zu etwaigen Tätern oder dem Verbleib des Pkw kontaktieren Sie bitte die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

6. Scheibe eingeschlagen und beschmiert, Wiesbaden, Gerichtsstraße, Donnerstag, 22.08.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 23.08.2024, 07:43 Uhr

(vb) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei Scheiben der FDP-Geschäftsstelle in der Gerichtsstraße in Wiesbaden. Unbekannte schlugen mit einem unbekannten Gegenstand auf eine Scheibe ein, wodurch ein Loch sowie Risse entstanden. Zudem besprühten sie eine weitere Scheibe mit einem Schriftzug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

7. Verkehrskontrollen in Wiesbaden durchgeführt, Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Donnerstag, 22.08.2024, 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(ms) In Wiesbaden führten gestern der Regionale Verkehrsdienst mit Unterstützung des Hessischen Präsidiums Einsatz Verkehrskontrollen durch. Hierfür wurde zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr eine Kontrollstelle in der Friedrich-Ebert-Allee auf Höhe der Reisinger Parkanlagen in Fahrtrichtung Hauptbahnhof eingerichtet. Insgesamt wurden 58 Fahrzeuge mit 88 Personen kontrolliert. Hierbei konnten 17 Handyverstöße sowie 26 Gurtverstöße festgestellt werden. Des Weiteren wurden sechs Mängelanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis gefertigt. Außerdem fiel den Polizeibeamten ein junger Fahrzeugführer auf, der nach einem begangenem Handyverstoß keinerlei Ausweispapiere dabeihatte. Stattdessen nannte der Mann eine falsche Identität an, gab jedoch nach einer Befragung zu, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Auch in Zukunft wird die Polizei solche Maßnahmen regelmäßig durchführen, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell