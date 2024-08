Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Geburtstagsfeier vor JVA +++ Mit Pfefferspray gesprüht +++ Wohnungseinbrüche +++ Diebstahl von Motorrad

Wiesbaden (ots)

1. "Geburtstagsfeier" vor der JVA Wiesbaden, Wiesbaden, Holzstraße, Dienstag, 20.08.2024, 0:05 Uhr

(cw)Eine größere Personengruppe zündete in der Nähe der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden in der Nacht auf Dienstag Pyrotechnik.

Kurz nach Mitternacht meldeten Anwohner und Zeugen aus der Holzstraße, dass sich eine circa 20-köpfige Personengruppe mit mehreren Fahrzeugen auf einem Grundstück neben der JVA aufhalten, Böller zünden und Raketen steigen lassen würden. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich jedoch ein Großteil der Personen bereits wieder. Drei Männer in einem hochwertigen Mercedes wurden vor der JVA noch angetroffen und kontrolliert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Auslöser für die Tat der 21. Geburtstag eines Insassen der JVA. Dies wird jedoch zumindest für die kontrollierten Personen ein teurer Geburtstag, denn die Polizei leitete wegen des Hausfriedensbruchs, dem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz sowie der Kontaktaufnahme mit Gefangenen mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die drei Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

2. Streit zwischen zwei Männern endet in Pfeffersprayeinsatz, Wiesbaden, Reisinger Anlage, Montag, 19.08.2024, 19:55 Uhr

(cw)Am Montagabend kam es in der Reisinger Anlage in Wiesbaden zu einer gefährlichen Körperverletzung, verursacht durch ein Tierabwehrspray.

In der Parkanlage in der Innenstadt waren kurz vor 20:00 Uhr zwei 15- und 17-jährige Jugendliche in Streit geraten. Dies bemerkte auch der 21-jährige Bruder des Jüngeren und nutzte ein Tierabwehrspray, um die beiden Kontrahenten zu trennen. Dabei erlitt der ältere der Beiden Augenreizungen, konnte seinen Weg nach einer kurzen Behandlung jedoch fortsetzen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Naurod, Bernsteinstraße, Montag, 05.08.2024, 19:00 Uhr - Montag 19.08.2024, 18:30 Uhr

(cw)Ein Einfamilienhaus in Wiesbaden ist im Verlauf der letzten Woche zum Ziel von Einbrechern geworden. Bei ihrer Heimkehr stellten die Bewohner am Montag fest, dass ihr Haus in der Bernsteinstraße von Kriminellen heimgesucht worden war. Vermutlich über zwei Außentüren verschafften sich die Täter Zugang zu dem Haus und durchsuchten dieses anschließend. Ob die Einbrecher Beute machen konnten, muss noch ermittelt werden. Der Schaden, der verursacht worden ist, wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Rufnummer (0611) 345 - 0

4. Wohnungseinbruch scheitert,

Wiesbaden, Gustav-Freytag-Straße, Montag, 19.08.2024, 04:45 Uhr

(cw)Montagnacht versuchte ein Unbekannter in ein Haus in Wiesbaden einzudringen. Gegen 4:45 Uhr versuchte der Einbrecher in das Einfamilienhaus in der Gustav-Freytag-Straße einzubrechen. Mutmaßlich die gute Sicherung verhinderte den Erfolg. Nachdem ein Teil der Fenster durch Gitter gesichert war, versuchte der Mann sein Glück auf der Rückseite des Hauses. Ein dortiges Fenster hielt den Einbruchversuchen jedoch stand. Der Täter wird durch Zeugen als circa 180 cm groß, 25-30 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben. Er trug einen Fahrradhelm, ein Langarmshirt und knielange Shorts. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

5. Diebstahl von hochwertigem Motorrad,

Wiesbaden, Bierstadter Höhe, Montag, 19.08.2024, 3:00 Uhr bis 8:00 Uhr

(cw)Ein Motorrad wurde in der Nacht auf Montag aus Wiesbaden gestohlen.

Nur wenige Stunden zuvor hatte der Geschädigte sein Motorrad in der Bierstadter Höhe abgestellt, als er gegen 9:00 Uhr bemerkte, dass das Motorrad gestohlen wurde. In diesem Zusammenhang wird nach einer schwarz-grünen Kawasaki mit dem Kennzeichen "F-NZ 90" gesucht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611)345 - 0 mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell