POL-WI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen

Wiesbaden (ots) - 1. Frau in Innenstadt belästigt - Zeugenaufruf, Wiesbaden, Mauergasse, Freitag, 16.08.2024, 11:20 Uhr (vb) In der Wiesbadener Innenstadt belästigte ein Unbekannter am Freitagvormittag eine junge Frau. Die 26-Jährige war fußläufig in der Mauergasse in Richtung Marktplatz unterwegs als ihr ein ...

mehr