POL-WI: Frau in Innenstadt belästigt - Zeugenaufruf +++ Schlägerei am Beckenrand +++ Widerstand auf Weinfest +++ Unfallflucht +++ Pkw gegen Motorrad +++ Fahrrad entwendet - Eigentümer gesucht

1. Frau in Innenstadt belästigt - Zeugenaufruf, Wiesbaden, Mauergasse, Freitag, 16.08.2024, 11:20 Uhr

(vb) In der Wiesbadener Innenstadt belästigte ein Unbekannter am Freitagvormittag eine junge Frau. Die 26-Jährige war fußläufig in der Mauergasse in Richtung Marktplatz unterwegs als ihr ein Unbekannter entgegenkam. Er ging entschlossen auf die Passantin zu und griff ihr im Vorbeigehen zwischen die Beine. Währenddessen tätigte er unsittliche Aussagen. Anschließend setzte der Mann seinen Weg schnellen Schrittes fort und bog in die Neugasse ein. Die Frau blieb perplex vor Ort zurück und erstattete kurze Zeit später Anzeige bei einer Polizeidienststelle. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - gepflegte Erscheinung - ca. 180 cm groß - sportliche Statur - zurückgegelte rot-blonde Haare - enges weißes Shirt mit rotem Aufdruck - enge lange hellblaue Jeans - weiße Kopfhörer (hingen über den Ohren)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Täter und verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Schlägerei am Beckenrand,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Hollerbornstraße, Donnerstag, 15.08.2024, 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr

(vb) Am Donnerstagmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Freibad in der Hollerbornstraße in Wiesbaden. Ein 16-jähriger Wiesbadener befand sich am Beckenrand als ihn eine sechsköpfige Personengruppe ansprach und Ärger suchte. Infolgedessen kam es zu Geschubse und einem Faustschlag gegen den Kiefer des Wiesbadeners. Ein Freibadmitarbeiter griff mit Unterstützung eines Freibadgastes ein und verwies die Angreifer des Freibads, woraufhin sie sich getrennt voneinander auf die angrenzende Liegewiese begaben. Wenig später suchten zwei Jungen aus der Personengruppe den 16-Jährigen erneut auf, beleidigten ihn und verpassten ihm einen weiteren Faustschlag ins Gesicht. Anschließend kehrten sie zum Rest der Gruppe zurück. Beim Eintreffen der Streife war die Personengruppe nicht mehr vor Ort. Der angegriffene Jugendliche klagte über leichte Kopfschmerzen und wurde kurzzeitig von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- männlich - ca. 14-16 Jahre alt - kräftige Statur - lange, lockige Haare (zu einem Zopf gebunden)

Täter 2:

- männlich - ca. 14-16 Jahre alt - dünne Statur - rote Badehose - Kappe

Täter 3:

- männlich - ca. 14-16 Jahre alt - dünne Statur - blaue Badehose

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Widerstand gegen Polizeibeamte auf Weinfest, Wiesbaden, Dern'sches Gelände, Donnerstag, 15.08.2024, 21:39 Uhr

(vb) Ein 41-jähriger Wiesbadener leistete am Donnerstagabend auf dem Weinfest in Wiesbaden Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Mann erhielt einen Platzverweis für das Dern'sche Gelände, da er dort sichtlich alkoholisiert herumbrüllte und versuchte die Bühne zu erklimmen. Der Wiesbadener weigerte sich jedoch den Festplatz freiwillig zu verlassen. Als die Beamten ihn begleiten wollten, leistete der 41-Jährige Widerstand und sperrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Zudem äußerte er Beleidigungen. Er wurde zur Dienststelle gebracht und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Es wurde niemand verletzt. Der Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Unfallflucht - drei Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt, Wiesbaden, Bismarckring, Donnerstag, 15.08.2024, 19:53 Uhr

(vb) Auf dem Bismarckring in Wiesbaden verursachte ein Pkw-Fahrer am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall mit einem Linienbus und flüchtete. Der Linienbus und der Pkw befuhren den Bismarckring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Hausnummer 14 scherte der weiße VW Touran ohne zu blinken vor den Linienbus auf die Busspur ein. Wenig später zeigte die Ampel "rot" für Pkw-Fahrer, jedoch "grün" für Busse, sodass der Pkw-Fahrer voll bremste. Um ein Auffahren zu verhindern, legte der 34-jährige Busfahrer ebenfalls eine Vollbremsung ein, wodurch drei Fahrgäste im Alter von 72, 78 und 85 Jahren zu Fall kamen und sich leicht verletzten. Die 78-jährige Frau und der 85-jährige Mann mussten im Anschluss in nahegelegenen Krankenhäusern medizinisch behandelt werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung "An der Ringkirche" fort. Zu dem Fahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann gehandelt haben soll. Sachdienliche Hinweise werden bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

5. Pkw gegen Motorrad - Zweiradfahrer verletzt, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Steinern Straße / In der Witz, Donnerstag, 15.08.2024, 18:25 Uhr

(vb) Am Donnerstagabend ereignete sich in Mainz-Kastel ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, wobei der Zweiradfahrer verletzt wurde. Eine 35-jährige Mainzerin befuhr mit ihrem grauen Smart die Steinern Straße aus Richtung Uthmannstraße kommend in Fahrtrichtung Admiral-Scheer-Straße. Der 30-jährige Motorradfahrer war mit seiner schwarzen Kawasaki in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Steinern Straße / In der Witz übersah die Pkw-Fahrerin beim Abbiegen das entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Motorrad, sodass sie zusammenstießen. Der Zweiradfahrer wurde durch den Zusammenstoß über den Pkw geschleudert und landete mit dem Körper auf dem Asphalt. Zeugen und Ersthelfer versorgten den 30-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Er erlitt eine Schnittverletzung am linken Oberarm und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Pkw war noch fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 EUR.

6. Fahrrad entwendet - Eigentümer gesucht, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, Donnerstag, 15.08.2024, 04:00 Uhr

(vb) In der Nacht auf Donnerstag entwendete ein Unbekannter ein Fahrrad in der Eisenbahnstraße in Mainz-Kastel. Um 04:03 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf, dass sich ein Mann am Bahnhof in Mainz-Kastel an Fahrrädern zu schaffen mache. Beim Eintreffen der Streifen hatte sich der Unbekannte bereits mit einem entwendeten Fahrrad in Richtung Kloberstraße entfernt. Eine Fahndung nach dem Fahrraddieb verlief erfolglos. Er wird als ca. 20 Jahre alter und dunkelhäutiger Mann beschrieben. Er soll orangefarbene Kleidung getragen haben. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich nach aktuellem Erkenntnisstand um ein etwas älteres, silbernes Herrenrad, das auf dem Fahrradstellplatz des Bahnhofs abgestellt war. Vor Ort fand die Streife ein aufgebrochenes Fahrradspiralschloss auf. Der Eigentümer des entwendeten Fahrrads sowie Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

