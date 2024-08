POL-WI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 75-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - 1. Schlägerei in den Reisinger Anlagen, Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Donnerstag, 08.08.2024, 13:50 Uhr (vb) Am Donnerstagmittag kam es zu einer Schlägerei mit vier Beteiligten in den Reisinger Anlagen in Wiesbaden. Die Stadtpolizei stellte die körperliche Auseinandersetzung fest, schlichtete ...

mehr