POL-WI: Schlägerei in den Reisinger Anlagen +++ Vorfahrt genommen und geflüchtet +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Wiesbadener fällt auf "Geldwechseltrick" herein

1. Schlägerei in den Reisinger Anlagen,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Donnerstag, 08.08.2024, 13:50 Uhr

(vb) Am Donnerstagmittag kam es zu einer Schlägerei mit vier Beteiligten in den Reisinger Anlagen in Wiesbaden. Die Stadtpolizei stellte die körperliche Auseinandersetzung fest, schlichtete und rief die Polizei hinzu. Nach aktuellem Erkenntnisstand gerieten zwei Personengruppen, jeweils bestehend aus zwei Männern, in Streit. Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung entstand ein Handgemenge, bei dem auch eine Glasflasche und ein Pfefferspray eingesetzt wurden. Zwei Beteiligte im Alter von 25 und 30 Jahren wurden verletzt und vor Ort von einem Rettungswagen versorgt. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurden die vier Beteiligten im Alter von 21 bis 33 Jahren mit einem Platzverweis belegt und verließen die Reisinger Anlagen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Vorfahrt genommen und geflüchtet,

Wiesbaden, Grorother Straße / Auffahrt A66 FR Frankfurt, Donnerstag, 08.08.2024, 16:29 Uhr

(vb) Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Grorother Straße in Wiesbaden-Schierstein zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem silbernen VW Golf die Grorother Straße aus Richtung Söhnleinstraße kommend in Richtung Frauenstein. Eine 45-jährige Frau fuhr mit ihrem schwarzen Nissan Cube hinter ihm. Ein weiterer Pkw kam ihnen entgegen. Auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt bog das entgegenkommende Fahrzeug nach links auf diese ein, ohne die vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge der Gegenrichtung passieren zu lassen. Der 36-Jährige legte eine Vollbremsung ein und konnte so eine Kollision verhindern. Der nachfahrenden 45-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass sie auf den VW Golf auffuhr. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin weiter auf die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt, ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen beigen Pkw gehandelt haben, welcher von einem 50-60-jährigen Mann mit grau-weißen Haaren gefahren wurde. In dem Fahrzeug habe sich zudem eine Beifahrerin ähnlichen Alters befunden. Die Fahrzeuginsassen der an der Unfallstelle verbliebenen Pkw wurden leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte sie vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 EUR. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeuginnen oder Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Pkw und dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 bei dem 5. Polizeirevier zu melden.

3. Baucontainer aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Erlenweg, Mittwoch, 07.08.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 08.08.2024, 07:00 Uhr

(vb) Unbekannte brachen von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen mehrere Baucontainer im Erlenweg in Wiesbaden-Biebrich auf. Die Täter verschafften sich vermutlich durch Überklettern des Bauzauns Zugang zu der Baustelle. Dort hebelten sie insgesamt fünf Container auf und entwendeten eine schwarz-rote Drohne der Marke "DJI" mit Zubehör im Gesamtwert von ca. 600 EUR. Anschließend entfernten sich die Unbekannten wieder. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Wiesbadener fällt auf "Geldwechseltrick" herein, Wiesbaden-Dotzheim, Kohlheckstraße, Donnerstag, 08.08.2024, 15:00 Uhr

(vb) Am Donnerstagmittag fiel ein 85-jähriger Wiesbadener in der Kohlheckstraße in Wiesbaden-Dotzheim auf einen "Geldwechseltrick" herein. Ein unbekannter Mann sprach den Senior an und bat ihn, ihm ein 2 EUR-Stück in Kleingeld zu wechseln. Während der 85-Jährige in seinem Münzfach kramte, griff der Dieb in dessen Geldbeutel und entfernte sich anschließend in Richtung Schönbergstraße. So erlangte der Unbekannte 50 EUR Bargeld. Der Täter wird als ca. 1,70 m großer, sportlich-schlanker Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er war dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen Noch ein Rat Ihrer Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand nach Wechselgeld fragt. Die Täter nutzen oft Momente aus, in denen die Opfer ihre Geldbörse ohnehin in der Hand halten, z. B. an Park- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und mit dem Gesicht zum Gegenüber nach passendem Kleingeld suchen. Ganz wichtig: Fremde Finger haben an und in Ihrer Geldbörse nichts zu suchen!

