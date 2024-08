Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Ehepaar mit Taschenmesser bedroht - Täter festgenommen +++ Baustellendiebstahl - Täter ermittelt +++ In Sporthalle eingestiegen und gezündelt +++ Linienbus geschnitten - ein Fahrgast leicht verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Ehepaar mit Taschenmesser bedroht - Täter festgenommen, Wiesbaden-Schierstein, Söhnleinstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 20:37 Uhr

(vb) Am Mittwochabend bedrohte und beleidigte ein 36-Jähriger ein Ehepaar in der Söhnleinstraße in Wiesbaden-Schierstein. Die 57-Jährige und ihr 69-jähriger Ehemann befanden sich auf einem Spaziergang am Schiersteiner Hafen als ihnen ein Mann entgegenkam, der einen verwirrten Eindruck vermittelte und ein Messer in der Hand hielt. Daraufhin drehten die Eheleute um, mussten jedoch feststellen, dass der Mann sie verfolgte. Im Garten von Anwohnern suchten sie Zuflucht und machten durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Zwei Anwohner im Alter von 36 und 47 Jahren kamen dem Ehepaar zu Hilfe. Nach weiteren Beleidigungen ließ der 36-jährige Täter von den Personen ab und flüchtete. In einem nahegelegenen Feld machten hinzugerufene Streifen den Täter ausfindig und nahmen ihn nach kurzer Nacheile fest. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Täter des Messers bereits entledigt, sodass es nicht bei ihm und auch nicht im Nahbereich aufgefunden werden konnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Angreifer befindet sich nun in einer psychiatrischen Klinik.

2. Baustellendiebstahl - Täter ermittelt, Wiesbaden-Biebrich, Steinberger Straße, Mittwoch, 07.08.2024, 20:36 Uhr

(vb) Von einer Baustelle in der Steinberger Straße in Wiesbaden-Biebrich entwendete ein 50-Jähriger am Mittwochabend Baumaterialien. Spaziergänger beobachteten den 50-Jährigen wie er mehrere Eisenstangen in seinen Pkw lud. Auf sein Tun angesprochen, entgegnete der Mann, dass er zu der Baustelle gehöre, stieg in sein Fahrzeug und fuhr davon. Die Spaziergänger glaubten diese Geschichte offenbar nicht und verständigten die Polizei. Noch in der Nacht konnte der Täter ermittelt und die gestohlenen Baumaterialien zurückerlangt werden. Der 50-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. In Sporthalle eingestiegen und gezündelt, Wiesbaden, Wettiner Straße, Freitag, 12.07.2024, 12:30 Uhr bis Montag, 05.08.2024, 05:20 Uhr

(vb) Während des Wochenendes verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer leerstehenden Sporthalle in der Wettiner Straße in Wiesbaden. Mindestens zwei bislang unbekannte Täter gelangten durch Zerstörung einer Fensterscheibe ins Innere der zum Abriss vorgesehenen Sporthalle. Dort entleerten sie mehrere Feuerlöscher in diversen Räumen und zündelten an verschiedenen Stellen, sodass Sachschaden an den Wänden und Böden im Gesamtwert von ca. 2.000 EUR entstand. Anschließend entfernten sich die Täter. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Linienbus geschnitten - ein Fahrgast leicht verletzt, Wiesbaden, Luisenstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 21:12 Uhr

(vb) Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht zwischen einem Linienbus und einem Pkw in der Luisenstraße in Wiesbaden, wobei ein Fahrgast leicht verletzt wurde. Der 42-jährige Busfahrer befuhr mit dem Linienbus die Luisenstraße aus Richtung Schwalbacher Straße in Richtung Wilhelmstraße. Der 19-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem schwarzen Peugeot auf der Spur links neben dem Linienbus und beabsichtigte sich vor den Linienbus zu setzen. Dabei schnitt er den Bus, sodass dieser bremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Eine 50-jährige Frau, die sich im Bus befand, wurde leicht verletzt. Der junge Peugeot-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Es entstand kein Sachschaden.

