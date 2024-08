Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Minderjährige mit Schreckschusswaffe unterwegs +++ 19-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamte +++ "Falscher Handwerker" macht Beute +++ Trickdiebstahl in Café +++ Pedelec gestohlen

1. Minderjährige mit Schreckschusswaffe unterwegs, Wiesbaden, Mainz-Amöneburg, Alexander-von-Engelberg-Straße, Rheinufer, Dienstag, 06.08.2024, 15:05 Uhr

(vb) Am Dienstagmittag führten zwei Minderjährige eine Schreckschusswaffe in der Alexander-von-Engelberg-Straße in Wiesbaden bei sich und gaben am Rheinufer auch einen Schuss ab. Eine Zeugin beobachtete zwei Jungen im Alter von 12 und 15 Jahren, von denen der Ältere eine Waffe im Hosenbund mit sich führte. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurden die beiden Jungen getrennt angetroffen und kontrolliert. Keiner der beiden führte eine Schreckschusswaffe bei sich. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 12-Jährige am Rheinufer einen Schuss mit der Schreckschusswaffe seines Begleiters abgegeben. Eine entsprechende Hülse konnte am Rheinufer aufgefunden werden. Die Jungen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Die Schreckschusswaffe befand sich in der elterlichen Wohnung des 15-Jährigen. Sie wurde sichergestellt. Die beiden Jungen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der 12-jährige Tatverdächtige ist allerdings noch nicht strafmündig.

2. 19-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamte, Wiesbaden-Kloppenheim, Dienstag, 06.08.2024, 22:10 Uhr

(vb) Ein 19-Jähriger leistete am Dienstagabend in Wiesbaden-Kloppenheim Widerstand und verletzte dabei Polizeibeamte. Gegen 21:28 Uhr hatte eine 19-jährige Frau über den Notruf die Polizei um Hilfe gebeten. Vor Ort traf die Streife auf einen alkoholisierten 19-Jährigen, der sich nicht beruhigen ließ und den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete. Stattdessen verringerte er immer wieder die Distanz zu den eingesetzten Kräften und machte Drohgebärden, sodass er schließlich überwältigt und gefesselt werden musste. Dabei schlug und trat er um sich, äußerte Beleidigungen und Drohungen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Der Aggressor kam nicht zu Schaden. Die Nacht verbrachte er jedoch im Polizeigewahrsam. Er muss sich zudem in einem Ermittlungsverfahren behaupten.

3. "Falscher Handwerker" macht Beute,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Dienstag, 06.08.2024, 11:02 Uhr

(vb) Am Dienstagvormittag ist eine Seniorin im Wiesbadener Rheingauviertel auf "falsche Handwerker" hereingefallen. Unter dem Vorwand Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, gewährte die 84-Jährige Wiesbadenerin dem Täter Zutritt zur Wohnung. Dort wies er sie an, den Duschschlauch im Bad zu halten. Währenddessen bewegte sich der Täter frei in der Wohnung und nahm mehrere Hundert Euro Bargeld und diverse Schmuckstücke an sich. Nach ca. zehn Minuten beendete der "falsche Handwerker" seine Arbeiten und verabschiedete sich. Der Diebstahl fiel der Seniorin erst im Nachgang auf. Ihre Polizei rät: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und lassen Sie auf keinen Fall Unbekannte in Ihre Wohnung. Egal ob Wasserwerker, Heizungsableser, Polizeibeamte, Pflegedienst oder Mitarbeiter von Telefongesellschaften. Den Tätern gehen die Geschichten nie aus! Bleiben sie hartnäckig, rufen Sie gegebenenfalls laut um Hilfe und informieren Sie die Polizei.

4. Trickdiebstahl in Café,

Wiesbaden, Rheinstraße, Dienstag, 06.08.2024, 12:35 Uhr

(vb) Am Dienstagmittag entwendeten Trickdiebe das Handy einer Frau aus einem Café in der Rheinstraße in Wiesbaden. Die 32-Jährige saß mit einer Freundin an einem Tisch des Cafés, als eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann das Café betraten. Der Mann lenkte die Mitarbeiterin ab, während die Frau sich zum Tisch der beiden Freundinnen begab. Dort platzierte sie eine mitgebrachte Zeitung auf der Tasche der 32-Jährigen. Als sie die Zeitung wenige Augenblicke später wieder entfernte, griff sie ebenfalls nach dem Handy der Tascheninhaberin. Die Täterin und der Täter verließen im Anschluss das Café mit dem IPhone im Wert von ca. 1.400 EUR wieder. Der Diebstahl fiel erst ca. 15 Minuten später auf. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Täterin:

- weiblich - ca. 35-40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - zerzauste rot-braune Haare zum Zopf gebunden - karierte Bluse - blaue Jeans - wirkte stark alkoholisiert

Täter:

- männlich - ca. 35-40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - längere, dunkelbraune Haare nach hinten gekämmt - graues T-Shirt

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

5. Pedelec von Fahrradträger gestohlen,

Wiesbaden-Bierstadt, Kolberger Straße, Dienstag, 06.08.2024, 23:15 Uhr

(vb) In der Kolberger Straße in Wiesbaden-Bierstadt stahl ein Unbekannter am späten Dienstagabend ein Pedelec von einem Fahrradträger. Der Täter näherte sich dem geparkten Pkw, an dem ein Fahrradträger mit drei Fahrrädern befestigt war. Zudem waren die Fahrräder mit einem Schloss gesichert. Mit einem unbekannten Werkzeug überwand der Täter das Schloss und entnahm ein Pedelec der Marke "Stevens". Anschließend entfernte sich der Täter mit dem schwarzen Pedelec im Wert von ca. 3.500 EUR. Die zwei weiteren Fahrräder verblieben auf dem Fahrradträger. Eine Nachbarin beobachtete den Diebstahl. Der Täter habe eine Kappe getragen. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Pedelecs, nimmt die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

