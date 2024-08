POL-WI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - 1. Taxifahrer geschlagen - Zeche geprellt, Wiesbaden-Schierstein, Rheingaustraße, Sonntag, 04.08.2024, 04:40 Uhr (vb) Sonntagfrüh schlugen zwei Männer einen Taxifahrer in der Rheingaustraße in Wiesbaden-Schierstein und prellten die Zeche. Die beiden Fahrgäste stiegen gegen 04:40 Uhr in der ...

mehr