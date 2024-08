POL-WI: Taxifahrer geschlagen +++ Handgemenge vor Diskothek +++ Dieseldieb festgenommen +++ Alleinunfall mit Schwerverletzter +++ Kraftradfahrer entzieht sich Kontrolle +++ Nachbarin verhindert Geldübergabe

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Taxifahrer geschlagen - Zeche geprellt, Wiesbaden-Schierstein, Rheingaustraße, Sonntag, 04.08.2024, 04:40 Uhr

(vb) Sonntagfrüh schlugen zwei Männer einen Taxifahrer in der Rheingaustraße in Wiesbaden-Schierstein und prellten die Zeche. Die beiden Fahrgäste stiegen gegen 04:40 Uhr in der Kirchgasse in das Taxi eines 30-jährigen Taxifahrers aus Wiesbaden. In der Rheingaustraße, kurz vor dem Ziel, kam es zum Streit zwischen den drei Männern, da die beiden Fahrgäste nicht zahlen wollten. Sie schlugen den 30-Jährigen ins Gesicht und flüchteten. Der Taxi-Fahrer wurde im Gesicht leicht verletzt. Bei einem der Täter handelte es sich um einen 18-Jährigen aus Wiesbaden. Der zweite Täter ist bislang unbekannt. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 23-25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - sehr schlank - blond - schwarzes T-Shirt - blaue Jeans - schwarze Herrenhandtasche

Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers ermittelt und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

2. Handgemenge vor Diskothek,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Sonntag, 04.08.2024, 00:30 Uhr

(vb) In der Peter-Sander-Straße in Wiesbaden kam es Sonntagnacht zu einem Handgemenge vor einer Diskothek. Nachdem drei Männern aus Worms der Zutritt zu der Diskothek verwehrt worden war, folgte eine körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Abgewiesenen und vier Mitarbeitern. Nach aktuellem Ermittlungsstand ging diese von den Diskothek-Mitarbeitern aus. Die drei Wormser im Alter von 23 bis 26 Jahren erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort von einem Rettungswagen versorgt wurden. Die Diskothek-Mitarbeiter blieben unverletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und Auslöser der Auseinandersetzung dauern an. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

3. Dieseldieb auf frischer Tat festgenommen, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Georg-Beatzel-Straße, Sonntag, 04.08.2024, 03:29 Uhr

(vb) Ein 31-jähriger Dieseldieb wurde Sonntagnacht auf frischer Tat festgenommen, nachdem er in der Georg-Beatzel-Straße in Mainz-Kastel Diesel gestohlen hatte. Ein Zeuge beobachtete und meldete über Notruf, einen Mann, der sich an einem abgestellten Lkw zu schaffen machte und anschließend einen Kanister in seinem Pkw verstaute. Der Dieb flüchtete in das nahegelegene Feld als er die herannahenden Streifen wahrnahm. Dort konnte er mithilfe eines Diensthundes ausgemacht und widerstandslos festgenommen werden. Der 200 l Kanister mit Diesel wurde sichergestellt. Im Fahrzeug des 31-Jährigen befanden sich zudem weitere mit Diesel gefüllte Kanister. Der Mann aus Bad Soden am Taunus muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Alleinunfall mit Schwerverletzter,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring, Sonntag, 04.08.2024, 06:50 Uhr

(vb) Am Sonntagmorgen verursachte eine Pkw-Fahrerin einen Alleinunfall auf dem Otto-Suhr-Ring in Mainz-Kastel, bei dem sie sich schwer verletzte. Die 28-Jährige befuhr mit ihrem Opel Mokka den Otto-Suhr-Ring in Fahrtrichtung Hochheimer Straße. Kurz nach der Verkehrsinsel, auf Höhe der Castellumstraße, kam die Wiesbadenerin von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Frontstoßstange gegen einen Baum. Nach dem Zusammenstoß fuhr sie über einen Grünstreifen zurück auf die Fahrbahn. Ca. 50 m weiter kam der grüne Pkw schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die junge Fahrerin wurde mit Schmerzen an Oberkörper und Kopf in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste abgeschleppt werden, es entstand Totalschaden. Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

5. Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Zeugenaufruf, Wiesbaden, Schwalbacher Straße / Emser Straße, Sonntag, 04.08.2024, 18:06 Uhr

(vb) Im Rahmen einer präventiven Streifenfahrt in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden fiel am Sonntagabend ein dunkles Kleinkraftrad ohne Kennzeichen auf, dessen Fahrer zudem keinen Helm trug. Beim Erblicken der Streife beschleunigte der Zweiradfahrer und fuhr stadteinwärts. In der Schwalbacher Straße ignorierte er mehrere rote Ampeln. Mit Blaulicht und Martinshorn nahm die Streife die Verfolgung in der Emser Straße in Fahrtrichtung Dürerplatz auf. Auf das Anhaltesignal reagierte der Flüchtige nicht. Stattdessen setzte er seine Fahrt über die Hellmundstraße und Frankenstraße, entgegen der erlaubten Fahrtrichtung, fort. Er überholte und schnitt mehrere Pkw, sodass der Gegenverkehr teilweise ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Anschließend fuhr er über den Grünstreifen entgegengesetzt auf den Bismarckring auf, weiter durch die Yorckstraße, wo er im Kreuzungsbereich Yorckstraße / Blücherplatz / Roonstraße beinahe mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. In der Yorckstraße Ecke Scharnhorststraße musste die Streife baustellenbedingt die Verfolgung abbrechen. Der Zweiradfahrer fuhr unbeirrt, trotz Baustellenabsperrungen, weiter in Richtung Gneisenstraße, wo er endgültig außer Sicht geriet. Im Nahbereich konnte er im Nachgang nicht mehr ausfindig gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Der Mann wird als 20-30 Jahre alt mit schlanker Statur und schwarzem Bart beschrieben. Er habe einen schwarzen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze getragen. Zeuginnen oder Zeugen sowie Verkehrsteilnehmende, die durch das Fahrverhalten des Zweiradfahrers behindert, gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier zu melden.

6. Nachbarin verhindert Geldübergabe - Schockanruf missglückt, Wiesbaden-Delkenheim, Freitag, 02.08.2024, 15:11 Uhr bis 16:15 Uhr

(vb) Am Freitagnachmittag wäre ein 85-Jähriger beinahe Betrügern in Wiesbaden aufgesessen. Eine Nachbarin verhinderte die Geldübergabe. Unbekannte Täter kontaktierten den Senior telefonisch und gaben sich als Mitarbeiter der Polizei aus. Mit der üblichen Masche, dass die vermeintliche Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur mit einer hohen Kautionszahlung einer Inhaftierung entgehen könne, bewegten die Betrüger den besorgten Vater dazu an seine Ersparnisse zu gehen. Auf dem Weg zu seiner Hausbank, begegnete er seiner Nachbarin und berichtete ihr von den Geschehnissen. Der aufmerksamen Nachbarin war die Masche bekannt. Sie klärte den Senior auf und informierte die Polizei. Die Betrüger gingen leer aus. Ihre Polizei rät: Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Anrufer erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, ihre Opfer dazu zu bewegen, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher beherzigen Sie bitte den Rat der Polizei. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

7. Ein Mann, zwei Minuten und acht Rotlichtverstöße - Verkehrskontrollen in Wiesbaden, Wiesbaden, Innenstadt, Freitag, 02.08.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 03.08.2024, 02:00 Uhr

(vb) Der Regionale Verkehrsdienst führte von Freitagabend bis -nacht mobile Verkehrskotrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Die Bilanz: zehn kontrollierte Fahrzeuge (davon zwei Krafträder) und 13 kontrollierte Personen. Insgesamt wurden zwölf Verstöße bekannt. Ein Motorradfahrer überfuhr alleine acht rote Ampeln in zwei Minuten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige erst seit 28 Tagen im Besitz seines Motorradführerscheins ist. Er ist somit absoluter Fahranfänger und noch in der Probezeit. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

