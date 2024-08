Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Senior schießt in Bank +++ Zwei Einbrüche in Wiesbaden +++ Einige Verstöße bei Verkehrskontrollen der Polizei +++ "Gemeinsam sicheres Wiesbaden"- Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone

Wiesbaden (ots)

1. Senior schießt mit Schreckschusswaffe in Bank, Wiesbaden-Biebrich, Waldstraße, Mittwoch, 31.07.2024, 10:40 Uhr

(vb) Am Mittwochvormittag eskalierte ein Streit in einer Bank in der Waldstraße in Wiesbaden-Biebrich, sodass es zu einem größeren Polizeieinsatz kam. Ein 86-Jähriger befand sich mit seiner Pflegekraft an einem SB-Schalter, um Geld abzuheben. Ein 62-jähriger Mann betrat ebenfalls die Bankfiliale und ging, in der Annahme, dass der Senior seine Geldabhebung bereits abgeschlossen hatte, an ihm vorbei, um ebenfalls eine Transaktion zu tätigen. Empört über dieses Verhalten begann der 86-Jährige einen Streit, infolgedessen der Senior eine Schreckschusspistole zückte, dem 62-Jährigen vorhielt und schließlich einen Luftschuss abgab. Durch den Schuss erlitt der 62-Jährige Schmerzen im Gesicht und an den Ohren. Die anwesende Pflegekraft und eine weitere Unbeteiligte, die sich ebenfalls in der Bank befand, blieben unverletzt. Durch hinzueilende Streifen wurde der 86-Jährige vor der Bank festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Die eingesetzte Schreckschusspistole fanden die Beamten bei der Durchsuchung in seiner rechten Beintasche auf und stellten sie sicher. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Waffenerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Zwei Einbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Taunusstraße, Mittwoch, 31.07.2024, 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh ) In der Taunusstraße in Wiesbaden waren am Mittwoch Einbrecher zugange. In dem kurzen Zeitraum von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr betraten die Täter unbemerkt ein Mehrfamilienhaus und begaben sich still und heimlich in den vierten Stock. Hier reichten ihnen gerade einmal 30 Minuten aus, um die Zugangstüren zweier benachbarter Wohnungen aufzuhebeln. Beide Wohnungen wurden betreten, komplett durchsucht und anschließend mit Schmuck und Bargeld wieder verlassen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Einige Verstöße bei Verkehrskontrollen der Polizei, Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Mittwoch, 31.07.2024, 11:50 Uhr bis 18:30 Uhr

(ro) Am Mittwoch hat die Polizei zusammen mit Einsatzkräften des Hessischen Präsidiums für Einsatz in Wiesbaden intensiv kontrolliert und einige Ordnungswidrigkeiten angezeigt. An der Kontrollstelle in der Friedrich-Ebert-Straße stoppten und überprüften die Einsatzkräfte zwischen 11:50 Uhr und 18:30 Uhr insgesamt 63 Fahrzeuge und deren Insassen. Hauptaugenmerk lag hier auf Gurt- und Handyverstößen sowie der Ladungssicherung. 53 Personen fielen ohne Sicherheitsgurt auf, 24 Fahrerinnen oder Fahrer benutzten ein Mobiltelefon während der Fahrt. Eine Mängelanzeige wurde ausgestellt, da ein Fahrer die erforderlichen Dokumente nicht mitführte. Neben der erschreckend hohen Anzahl an Handy- und Gurtverstößen innerhalb kürzester Zeit, wurde folgendes trauriges Highlight festgestellt: In einem Toyota Corolla befanden sich neun Personen, obwohl dieser nur acht Sitzplätze hat. Sieben der neun Personen waren Kinder im Alter zwischen 5 bis 15 Jahren, von denen wiederum sechs nicht angegurtet waren und teilweise im Kofferraum herumturnten. Vier Kinder hätten Sitzerhöhungen benötigt, welche nicht vorhanden waren. Die Verstöße wurden geahndet und die Weiterfahrt untersagt. Weitere Kontrollen hinsichtlich der Verkehrssicherheit wird die Polizei auch in Zukunft planen und durchführen.

4. "Gemeinsam sicheres Wiesbaden"- Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, Geltungsbereich Waffenverbotszone, Dienstag, 30.07.2024, 22:30 Uhr bis Montag, 31.07.2024, 00:00 Uhr

(ms) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Hierbei sollte unter anderem die Einhaltung der geltenden Waffenverbotszone überprüft werden. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Insgesamt wurden 12 Personen einer Kontrolle unterzogen, aufgrund des Wochentages war die Wiesbadener Innenstadt wenig besucht. In der Umhängetasche einer männlichen Person konnte ein Taschenmesser aufgefunden werden. Das Messer wurde im Anschluss sichergestellt, der Mann muss sich in einem Ordungswidrigkeitsverfahren verantworten. Die stattgefundene Fußstreife diente ebenfalls der Stärkung des Sicherheitsgefühls. Vereinzelt konnten Bürgergespräche geführt werden, in welchen die Transparenz der Maßnahmen im Vordergrund stand. Auch für die Zukunft sind regelmäßige Kontrollen angedacht.

