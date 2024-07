Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hausbewohner verhindert Wohnungseinbruch am helllichten Tag +++ Einbruch in Kiosk +++ Von Trickdieb umarmt - Kette gestohlen +++ Busfahrer beschimpft und bespuckt

Wiesbaden

1. Hausbewohner verhindert Wohnungseinbruch am helllichten Tag, Wiesbaden-Naurod, Auf dem Bangert, Dienstag, 30.07.2024, 13:43 Uhr

(vb) In der Straße "Auf dem Bangert" in Wiesbadener Stadtteil Naurod versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus einzubrechen, was der Hausbewohner jedoch verhinderte. Zwei Einbrecher verschafften sich über ein Gartentor auf der Gebäuderückseite Zugang zum Grundstück und begaben sich zur Kellertür des Einfamilienhauses. Dort wirkten sie mit brachialer Gewalt auf die Tür ein, sodass das Außenglas der Mehrfachverglasung brach. Der dabei verursachte Krach machte den Hausbewohner, welcher zum Tatzeitpunkt zu Hause war, auf die Machenschaften der Einbrecher aufmerksam. Er schlug die Täter in die Flucht, bevor sie in das Hausinnere gelangen konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben: Täter 1:

- männlich - ca. 25 Jahre - 170 -180 cm groß - brauner kurzer Bart - dunkler / grüner Hoodie

Täter 2:

- männlich - ca. 25 Jahre - kräftige Statur - kurzer Bart - dunkle Jogging-Bekleidung - Rewe-Papier-Tüte mitgeführt

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Einbruch in Kiosk,

Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik, Dienstag, 30.07.2024, 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(vb) Unbekannte entwendeten in den Abend- bzw. frühen Nachtstunden des Dienstags Bargeld aus einem Lagerraum eines Kiosks in der Straße der Republik in Wiebaden-Biebrich. Die bislang unbekannten Täter betraten den frei zugänglichen Verkaufsraum des 24/7-Kiosks und begaben sich dort zu der Tür des angrenzenden Lagerraums. Unter Verwendung eines Werkzeugs und massiver körperlicher Anstrengung gelangten die Unbekannten in den Lagerraum, wo sie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich fanden und an sich nahmen. Anschließenden flüchteten die Einbrecher samt Stehlgut.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Von Trickdieb umarmt - Kette gestohlen, Wiesbaden, Zietenstraße, Sonntag, 28.07.2024, 19:30 Uhr

(vb) Im Zietenring in Wiesbaden fiel am Sonntagabend ein 42-Jähriger auf Trickdiebe herein. Die Täter fuhren mit einer schwarzen BMW-Limousine vor, ein Mann und eine Frau stiegen aus und verwickelten den arglosen Geschädigten in ein Gespräch. Zum Abschluss umarmte der Täter den 42-Jährigen und nahm ihm unbemerkt eine Gold-Kette im Wert von ca. 3.500 EUR vom Hals. Anschließend entfernten sich die Täter mit der Beute wieder. Die beiden Personen werden folgendermaßen beschrieben: Täter 1:

- männlich - 40-50 Jahre alt - ca. 180 cm groß - dick

Täter 2:

- weiblich - 40-50 Jahre alt - ca. 160 cm groß - dick

Hinweise auf die Täterin und den Täter sowie verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Ihre Polizei rät: Lassen Sie Fremde nicht zu nah an sich heran und verzichten Sie insbesondere auf eine "Dankes-Umarmung". Informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei.

4. Busfahrer beschimpft und bespuckt,

Wiesbaden-Dotzheim, Nordstrander Straße, Dienstag, 30.07.2024, 17:14 Uhr

(vb) Am Dienstagnachmittag beschimpfte und bespuckte ein Fahrradfahrer einen Busfahrer in der Nordstrander Straße in Wiesbaden-Dotzheim. Der 55-jährige Busfahrer hatte dem Fahrradfahrer zunächst zugerufen, dass er doch etwas langsamer fahren solle. Daraufhin begab sich dieser zum geöffneten Seitenfenster des Busses, beleidigte den 55-Jährigen und bespuckte ihn. Er wurde im Gesicht getroffen. Mit weiteren Beleidigungen und Bedrohungen auf den Lippen fuhr der Fahrradfahrer davon. Er wird als ca. 20-25 Jahre alter Mann mit kurzen, dunklen Haaren und Bart beschrieben. Er ist ca. 175 cm groß und trug ein beiges Oberteil. Der Mann war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegengenommen.

