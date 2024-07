Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Abschlussmeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall auf der L608 Höhe der Einmündung Papendyk

Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, L608/Papendyk;

Unfallzeit: 20.07.2024, 12.45 Uhr;

Auf der Landesstraße 608 in Groß Reken ist am Samstag ein Pkw mit einem Trecker kollidiert. Ein 59-Jähriger war dort gegen 12.45 Uhr außerorts in Richtung Gescher unterwegs. Vor ihm befanden sich nach ersten Erkenntnissen zwei weitere Pkw, die hinter dem Traktor fuhren. Der Gescheraner setzte zum Überholen an. Dabei stieß er gegen die Zugmaschine des 28-jährigen Rekeners, der gerade nach links in den Papendyk abbog. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell